Onur Bulut: Önümüze kim çıkarsa yenmemiz gerekiyor

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir evinde karşılaştığı Bulgaristan ekibi Cherno More takımını 4-0’lık skorla mağlup etti ve tur atladı.

Turuncu-lacivertli futbolcu Onur Bulut, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK"

Bulut, şu şekilde konuştu:

İlk yarıda çalıştığımız her şey oldu. Kombinasyonlar, oyunu öne taşıma, geriden oyun kurma, her şey tam istediğimiz gibi oldu. Devre arasına 3-0 galip girdik. İkinci yarı biraz tempoyu düşürdük, olmaması gerekiyordu. Güzel bir sonuç aldık. Güzel bir galibiyet aldık. Turdan tura daha da zorlaşacak ama gruplara kalmak istiyorsak önümüze kim çıkarsa yenmemiz gerekiyor. Avrupa'da son 16, son 8'i zorlamak istiyoruz. Ligde de haftadan haftaya bakmamız gerekecek.

"GAYET İYİ GİDİYORUZ"

Transfer olduktan sonra takımda iyi karşılandığını söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, şunları dedi:

Hiç yabancılık çekmedim. İlk günden beri hep burada olmuşum gibi hissettim. Bu da zaten sahaya yansıyor. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Gayet iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz.

"HERKES İNŞALLAH HAYIRLISIYLA DEVAM EDER"

Beşiktaş’a kırgınlığının olmadığını ifade eden Onur Bulut, şu değerlendirmede bulundu:

Neden olsun. Orada 2.5 sene geçirdim. Ne onlar için ne de benim için istediğimiz gibi oldu. O yüzden ayrıldım. Herkes inşallah hayırlısıyla devam eder.

"KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Bulut, sağ bek oynamasına rağmen maç içinde orta sahaya da geldiğinin hatırlatılması üzerine, şu cevabı verdi: