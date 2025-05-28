Real Betis'i yenen Chelsea, Konferans Ligi'nde şampiyon oldu

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Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşandı.

Manuel Pellegrini yönetimindeki İspanyol takımı Real Betis ile Enzo Maresca'nın çalıştırdığı İngiliz ekibi Chelsea karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada kazanan Chelsea oldu.

Maviler, 1-0 geriye düştüğü final maçında rakibini 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

BETIS, ÖNE GEÇTİ

Bosna-Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yönettiği karşılaşmanın 9. dakikasında Betis, Abdessamad Ezzalzouli'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

CHELSEA GERİ DÖNDÜ, KUPAYI KAZANDI

İkinci yarıda rakibi karşısında baskısını artıran Chelsea, 65. dakikada Enzo Fernandez'in fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı.

70. dakikada Nicolas Jackson'ın attığı golle İngiliz ekibi skoru 2-1'e getirdi.

83. dakikada Jadon Sancho ve 90+1. dakikada Moises Caicedo'nun golleriyle Chelsea sahadan 4-1 galip ayrılarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.