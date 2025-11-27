Robbie Keane: Bu sahada kazanmak gerçekten çok zor

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Macaristan'ın Ferencvaros ekibinde teknik direktör Robbie Keane, sarı-lacivertli ekip karşısında deplasmanda kazanmanın zor olduğunu dile getirdi.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Keane, takımını sahaya beraberlik için değil, kazanmak için sürdüğünün altını çizdi.

"OYUNCULARIMDAN ÇOK MEMNUNUM"

Beraberliğin kendi felsefesine uymadığının altını çizen Keane, "İlk yarıda gol bulmak için bazı olanaklarımız vardı. Ancak bu taraftarların önünde, bu sahada kazanmak gerçekten çok zor. Oyuncularımdan çok memnunum. Takımım çok güzel bir performans gösterdi." diye konuştu.

"FENERBAHÇE İNANILMAZ BİR TAKIM"

Gelecekte Süper Lig'de teknik adamlık yapmak isteyip istemediği yönündeki soruyu yanıtlayan Robbie Keane, şunları söyledi: