Abone ol: Google News

Zenit, Jhon Duran'ı resmen duyurdu

Rusya Premier Lig ekibi Zenit, Fenerbahçe'den Jhon Duran'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kolombiyalı golcü sezon sonuna kadar Rus ekibinde kiralık olarak forma giyecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 14:45
  • Zenit, Jhon Duran'ı Fenerbahçe'den kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
  • Kolombiyalı golcü, sezon sonuna kadar Zenit'te kiralık olarak forma giyecek.
  • Anlaşma, 35 milyon euro satın alma opsiyonunu içeriyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, sarı-lacivertlilerde bir türlü bekleneni veremedi.

Sakatlık problemleri ve disiplinsiz davranışlarıyla gündeme gelen Duran'ın sözleşmesi, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe tarafından feshedilmişti.

Bu gelişmenin ardından Kolombiyalı oyuncunun Rusya ekibi Zenit'e transfer olacağı iddiası gündemdeydi.

RUS EKİBİNDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: SEZON SONUNA KADAR KİRALIK!

Ve Duran'ın yeni takımı netlik kazandı.

Zenit, Kolombiyalı golcüyü kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kolombiyalı futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Zenit forması giyecek.

Kulüp, Duran’ı 35 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.

21 MAÇTA 5 GOL 2 ASİSTLE OYNADI 

Öte yandan Kolombiyalı 22 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli ekip ile 21 maça çıkmıştı.

Duran, bu karşılaşmalarda 5 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.

Eshspor Haberleri