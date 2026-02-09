Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-Gyu Oh'un golü dünya basınında yer buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. hafta maçında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelede Alanyaspor, 9 ve 16. dakikalarda Güven Yalçın’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Beşiktaş, 32. dakikada Orkun Kökçü’nün penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Alanyaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

MÜKEMMEL BİR GOLLE AÇILIŞI YAPTI

54. dakikada Beşiktaş, Emmanuel Agbadou’nun asistinde Hyeon Gyu Oh’un akrobatik vuruşuyla skora denge getirdi.

Güney Koreli santrforun röveşata golü, dünya basınında geniş yer buldu.

İşte yapılan haberler...

The Sun: ANINDA ETKİ YARATTI

"Celtic'in eski forveti Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta muhteşem bir röveşata golüne imza attı. Güney Koreli golcünün golü ilk anda ofsayt gerekçesiyle iptal edilse de VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı. Beşiktaş, Alanyaspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta Oh Hyeon-Gyu’nun golüyle 2-2’lik beraberliği yakalayarak geri dönüşü tamamladı. 24 yaşındaki forvet, yeni takımındaki ilk maçında attığı bu golle “anında etki” yarattı."

One Football: GERİ DÖNÜŞÜN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

"Beşiktaş, Süper Lig’de Alanyaspor karşısında 2-2’lik beraberliği, yıldızlaşan Oh Hyeon-Gyu sayesinde aldı. Güney Koreli forvet, önce penaltıyı kazandırdı, ardından 54. dakikada attığı golle skoru eşitledi. Beşiktaş’ın geri dönüşünün fitilini ateşleyen isim Oh oldu. Golün ardından da savunmayı sürekli meşgul eden Güney Koreli forvet, Beşiktaş’ın hücumda sürekli bir hedef oyuncusu olmasını sağladı."

Esfutbol: 1 PUANI KURTARDI

"Türkiye'den Oh Hyeon-gyu, Beşiktaş için bir puan kurtardı."

Gazetefußall: SPEKTAKÜLER BİR RÖVEŞATA