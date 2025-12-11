Samsunspor, AEK'ya yenildi

- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında evinde AEK'ya 2-1 yenildi.
- Samsunspor maça önde başlamasına rağmen, AEK ikinci yarıda attığı gollerle galibiyete ulaştı.
- Bu sonuçla Samsunspor 3. sıraya gerilerken, AEK 2. sıraya yükseldi.
UEFA Konferans Ligi’nde 2025-2026 sezonunun 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Thomas Reis yönetimindeki temsilcimiz Samsunspor ile Marko Nicolic’in çalıştırdığı Yunan ekibi AEK, Fransız hakem Jeremie Pignard’ın düdük çaldığı müsabakada Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Samsunspor, 1-0 öne geçtiği maçta konuk ettiği rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.
SAMSUNSPOR İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ
Mücadelede ilk golü, 4. dakikada Harold Moukoudi kendi kalesine attı ve Samsunspor 1-0 öne geçti.
AEK EŞİTLİĞİ BULDU
İlk yarı, temsilcimizin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 52. dakikada Razvan Marin, AEK'e beraberliği getiren golü kaydetti.
GERİ DÖNÜP MAÇI KAZANDILAR
Dakikalar 63'ü gösterdiğinde ise Aboubakary Koita, Yunan ekibini 2-1 öne geçiren golü attı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf AEK oldu.
SAMSUNSPOR LİDERLİĞİ KAYBETTİ
5. haftaya lider başlayan Samsunspor, bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini aldı ve 10 puanla 3. sıraya geriledi.
AEK ise Konferans Ligi'nde 3. galibiyetini aldı ve 10 puana yükselerek 2. sıraya yerleşti.
SIRADAKİ MAÇLAR
UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Samsunspor, Mainz'a konuk olacak. AEK ise Universitatea Craiova'yı ağırlayacak.