Samsunspor: Ne olursa olsun hedefimiz Konferans Ligi’nde turu geçmek

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında deplasmanda Madrid ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

İlk karşılaşma Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Rayo Vallecano’nun 3-1’lik üstünlüğü ile sonuçlansa da kırmızı-beyazlı ekip, 19 Mart Perşembe günü deplasmanda üst tura çıkmak için çabalayacak.

"BÜYÜK BİR GURUR VE SORUMLULUK"

Madrid’de turu geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, “Biz de yönetim olarak takıma güveniyoruz. Samsunspor’un bu noktaya gelmesi zaten önemli bir başarı ve bu başarıyı daha ileriye taşımak için hep birlikte mücadele ediyoruz. Oyuncularımızın sahada göstereceği mücadeleyle birlikte iyi bir sonuç alabileceğimize inanıyoruz. Avrupa’da mücadele etmek hem kulübümüz hem de şehrimiz adına büyük bir gurur ve sorumluluk.” diye konuştu.

"MUHTEŞEM TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİYLE BU TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

Rayo Vallecano karşısında yönetim, futbolcu ve taraftar olarak tur için savaşacaklarını söyleyen Suat Çakır, “Çarşamba günü sabah saat 10.00’da, Rayo Vallecano ile karşılaşmak üzere İspanya’ya uçacağız. Yolculuğumuzun ardından maç hazırlıklarımızı orada sürdüreceğiz ve perşembe günü oynayacağımız karşılaşmaya en iyi şekilde çıkmak için son çalışmalarımızı tamamlayacağız. Sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Maçın ardından da vakit kaybetmeden direkt Samsun’a döneceğiz. Avrupa kupalarında bu seviyedeki maçların her zaman yüksek tempolu ve zorlu geçtiğini biliyoruz. İlk karşılaşmada aldığımız mağlubiyet nedeniyle de bizi zor bir karşılaşmanın beklediğinin farkındayız. Ancak buna rağmen hedefimiz ne olursa olsun turu geçmek. Takım olarak buna inanıyoruz ve bu inancı sahaya yansıtmak istiyoruz. Futbolcularımızın motivasyonu ve çalışma isteği oldukça yüksek. Teknik ekibimiz de karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Hocamız, yönetimimiz ve en önemlisi de bizi hiçbir yerde yalnız bırakmayan muhteşem taraftarlarımızın desteğiyle bu turu geçmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Onların inancı ve desteği bizim için çok değerli. İnşallah sahada en iyi mücadeleyi ortaya koyarak hem taraftarlarımızı hem de şehrimizi mutlu edecek bir sonuç almayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.