Sebastian Szymanski'den Domenico Tedesco açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski Dinamo Zagreb karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İLK YARI İYİYDİK, EKSİKLERİMİZİ ANALİZ EDECEĞİZ"

Mücadeleyi değerlendiren Szymanski, şu ifadeleri kullandı:

Bana göre ilk golü yedikten sonra gösterdiğimiz reaksiyon iyiydi. 1-1'i bulduk. İlk yarı iyi oynadık. İkinci yarı eksik noktalar vardı, sahaya koymamız gereken daha farklı şeyler vardı. İyi başlangıç yapamadık. Büyük bir potansiyelimiz var, bazı anlarda bunu gösteriyoruz. Eksik yönleri analiz edeceğiz. Eksikleri ortadan kaldırıp çok daha iyi bir futbol oynamak istiyoruz.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Takımın yeni teknik direktörü ve adaptasyon süreciyle ilgili soruya da yanıt veren Szymanski, şunları dedi: