Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçına damga vuran an

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu’nda Beşiktaş, sahasında 4-2 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Shakhtar Donetsk’e 2-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi’ne veda ederken, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda İrlanda ekibi St Patricks ile eşleşti.

DESTEK GÖREMEDİ

Müsabakaya ise ilk yarıda yaşanan bir an damgasını vurdu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham'ın, bir pozisyonda saniyeler boyunca tek başına kalması ve arkadaşlarından destek görememesi gündem oldu.

TARAFTAR TEPKİLİ

32. dakikada yaşanan anlar kısa sürede viral olurken siyah-beyazlı taraftarlardan da büyük tepki çekti.

(Görüntüler HT Spor'dan alınmıştır.)