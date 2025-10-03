Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı

UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçında İskoç takımı Aberdeen ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

Pittodrie'de oynanan maçı konuk ekip Shakhtar, 3-2'lik skorla kazandı.

SHAKHTAR, DEPLASMANDA KAZANDI

Aberdeen, 8. dakikada Jesper Karlsson'un penaltı golüyle öne geçti.

Arda Turan'ın öğrencileri, 39. dakikada Yehor Nazaryna, 54. dakikada Lucas Ferreira ve 60. dakikada Pedrinho Henrique ile geri dönüp öne geçti.

İskoç ekibi, 69. dakikada Nicky Devlin ile maçın skorunu belirledi.

ÜÇ PUANLA BAŞLADILAR

Bu sonuçla birlikte Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, Konferans Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı. Aberdeen ise puanla tanışamadı.

Shakhtar, bir sonraki maç haftasında Legia Varşova'yı konuk edecek. Aberdeen ise AEK deplasmanına gidecek.