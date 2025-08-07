St. Patrick's - Beşiktaş - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
GÜNCEL SKOR: ST. PATRICK'S 0-0 BEŞİKTAŞ
1' Maç başladı.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor.
İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başladı.
Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem David Smajc yönetiyor.
Mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham