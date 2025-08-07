Abone ol: Google News

St. Patrick's - Beşiktaş - CANLI SKOR

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, İrlanda takımı St. Patrick's ile mücadele ediyor.

Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 20:36
St. Patrick's - Beşiktaş - CANLI SKOR

GÜNCEL SKOR: ST. PATRICK'S 0-0 BEŞİKTAŞ

1' Maç başladı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor.

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başladı.

Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem David Smajc yönetiyor.

Mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham

