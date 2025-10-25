Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda konuk ettiği Alman temsilcisi Stuttgart'ı 1-0 yendi.

Stuttgart Kulübü, Fenerbahçe maçından sonra saha içinde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Alman ekibi, sarı-lacivertlileri ırkçılık yapmakla suçladı.

"IRKÇILIĞIN YERİ YOKTUR"

Stuttgart'ın açıklaması şu şekilde:

Stuttgart çeşitliliği, hoşgörüyü, saygılı etkileşimi ve adil oyunu temsil ediyor. Irkçılığın, aşırılığın, ayrımcılığın ve dışlamanın stadyumda veya toplumumuzun herhangi bir yerinde yeri yoktur.

NELER OLMUŞTU?

Mücadelenin uzatma dakikalarında rakip takımın Alman oyuncusu Deniz Undav ve Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek tartışma yaşamıştı.

İkili arasındaki tartışmada oyuncular, takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleştirilirken hakem Kehlet, her ikisine de sarı kart göstermişti.

Bu kez son düdükle birlikte Deniz Undav ile Oğuz Aydın arasında itiş-kakış yaşanmıştı.

Bir anda karışan bölüme yedek kulübesindeki oyuncular da dahil olurken, daha sonra sakinleştirilen oyuncular ayrılmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco da Oğuz'u kenara çekerek bölgeden uzaklaşmasını sağlamıştı.