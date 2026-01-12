İran'da devam eden protestolarda can kaybı 500'ü aştı

- İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda bugüne kadar 538 kişinin öldüğü iddia ediliyor.
- Protestolar sonucunda 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığı, bunların 169'unun çocuk olduğu belirtiliyor.
- İran yönetimi ise henüz can kaybıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler sürüyor.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, protestolar sırasında bugüne kadar 358 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.
Devam eden protestolarda 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığı iddia edilirken gözaltına alınanların 169'unun çocuk olduğu ifade edildi.
3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
İran'da Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı ise İsfahan eyaletindeki protestolar sırasında 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, ülke genelindeki protestolarda ölen toplam güvenlik personeli sayısının da 109 olduğunu aktardı.
İran yönetimi, ülke çapında rejim yanlısı yürüyüş düzenleme çağrısı yaptı.
Bakanlar Kurulu, 'ulusal direnişte hayatını kaybedenler' anısına ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etti.
İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken Associated Press de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi.