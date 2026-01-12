İran'da devam eden protestolarda can kaybı 500'ü aştı ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldiğini, 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığını iddia etti. Tahran yönetiminden ise henüz resmi açıklama gelmedi.