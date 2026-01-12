Hakan Çalhanoğlu golünü attı: Inter ile Napoli puanları paylaştı

- Inter, Serie A'nın 20. haftasında Napoli ile 2-2 berabere kaldı.
- Hakan Çalhanoğlu, Inter'in ikinci golünü penaltıdan attı.
- Inter 43 puana ulaşırken, Napoli 39 puanla takipte kaldı.
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Inter, Napoli'yi ağırladı.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Inter'in gollerini 9. dakikada Federico Dimarco ile 73. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu atarken Napoli'nin sayılarını 26 ve 81. dakikada Scott McTominay kaydetti.
CONTE SAHADAN ATILDI
Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, 71. dakikada kırmızı kart gördü.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 88. dakikada yaşadığı pozisyon sonrası değişiklik işaretinde bulundu ve oyundan çıktı.
Bu sonuçla puanını 43 yaparak liderliğini koruyan Inter, ligdeki bir sonraki maçında Lecce'yi konuk edecek.
39 puanla yakın takibini sürdüren Napoli ise Parma ile karşılaşacak.