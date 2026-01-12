Barcelona, Arda Gülerli Real Madrid’i 3-2 yenerek İspanya Süper Kupa’yı kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Barcelona sahaya; Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric, Balde, De Jong, Pedri, Lopez, Yamal, Raphinha ve Lewandowski 11’iyle çıktı. Milli futbolcu Arda Güler’in yedek başladığı Real Madrid’de ise Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Rodrygo ve Gonzalo ilk 11’de görev aldı.

Mücadelenin 36’ncı dakikasında Raphinha, orta sahada kazanılan top sonrası ceza sahasına girerek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla Barcelona’yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarının uzatma anlarında sahneye çıkan Vinicius Junior, 45+2’nci dakikada attığı golle skoru 1-1’e getirdi.

LEWANDOWSKİ ÖNE GEÇİRDİ

Bu golden sadece iki dakika sonra Pedri’nin pasında topla buluşan Robert Lewandowski, ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşla Barcelona’yı yeniden öne geçirdi: 2-1. Ancak Real Madrid, 45+6’ncı dakikada Rodrygo’nun kullandığı kornerde Huijsen’in kafa vuruşu sonrası dönen topu Gonzalo’nun tamamlamasıyla ilk yarıyı 2-2 eşitlikle kapattı.

GALİBİYETİ GETİREN GOL RAPHİNHA'DAN

İkinci yarıda oyuna hamle yapan Real Madrid’de 68’inci dakikada Valverde’nin yerine milli yıldız Arda Güler sahaya çıktı. Maçın kader anı ise 73’üncü dakikada yaşandı. Barcelona atağında ceza sahası önünden Raphinha’nın şutu savunmaya çarparak ağlarla buluştu ve skor 3-2 oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca El Clasico niteliği taşıyan finali 3-2 kazanan Barcelona, İspanya Süper Kupa’nın sahibi olmayı başardı.