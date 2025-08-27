Thomas Reis: Elimizden geleni yapacağız

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, 2 farklı galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Thomas Reis, Panathinaikos karşı deplasmanda iyi mücadele ettiklerini anlattı.

"ÇOK ÖZEL BİR KARŞILAŞMA OLACAK"

Reis, şu değerlendirmede bulundu:

Yarınki karşılaşma kesinlikle çok özel bir karşılaşma olacak. Kesinlikle hedefimiz rakibimizi elemek. Deplasmanda takım olarak en iyi performansımızı gösteremediğimizi söyleyebilirim. Panathinaikos'a baktığımızda defans anlamında çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Fırsat bulduğunuzda değerlendirmeniz gerekiyor, inşallah yarın da o fırsatı bulup değerlendirebiliriz. Yarınki karşılaşmada çok iyi performans gösterip gruplarda devam ederiz.

"HERKES ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAKTIR"

Panathinaikos'u 2 farkla yenerek eleyebileceklerine dikkati çeken Reis, şu ifadeleri kullandı:

Samsunspor için Avrupa'da oynamak bir hayaldi ve biz bunu gerçekleştirdik. Yarın da herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Bu maç bizim için çok çok önemli. Sonrasında da Süper Lig'de oynamamız gereken Trabzonspor maçı var. Atina'da kaybettik. Avantajlı bir şekilde dönmek istedik ama bunu başaramadık. Burada 2 farklı galibiyet almamız gerekiyor. Bu skor için elimizden geleni yapacağız. Bu bütçemizle çok büyük bütçeli takımlara karşı savaş veriyor olmamız kolay değil.

Thomas Reis, Arbnor Muja'nın kendi isteğiyle ayrıldığını, Holse ve Musaba'nın oynayabilecek durumda olduğunu sözlerine ekledi.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Samsunsporlu futbolcu Olivier Ntcham, iyi performans sergileyip kazanmak istediklerini dile getirdi.

Holse'nin yokluğunun takımı etkilediğini belirten Ntcham, şunları dedi:

İlk maçta Panathinaikos'tan duran toplardan yediğimiz 2 gol oldu. Rövanş maçında bu hataları yapmamamız gerekiyor. Bu karşılaşmayı kazanmak istiyorsak herkese ihtiyacımız. Holse iyileştiği için mutluyum. Yarın takım halinde güzel bir performans gösterip kazanmak istiyoruz.

"GÜVENİM TAM"

Panathinaikos maçının kulüp, şehir ve taraftar için önemli olduğunu aktaran Ntcham, sözlerini şöyle tamamladı: