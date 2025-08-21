Thomas Reis: Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Panathinaikos’a 2-1 kaybeden Samsunspor’da teknik direktör Thomas Reis, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Reis, karşılaşmanın çok ilginç ve heyecanlı geçen müsabaka olduğunu söyledi.

"KAZANACAĞIMIZ BİR SONUÇ ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

İlk yarıda oyuncularının biraz heyecanlı davrandığını belirten Reis, şu ifadeleri kullandı:

Sonuç olarak uzun bir aradan sonra Avrupa'da boy gösterdik, o yüzden bu heyecanı anlayışla karşılıyorum. İkinci yarıya daha iyi başladık ve korner sonrasında bir gol kazandık. Daha sonrasında topun bizde kaldığı sürede özgüvenli oynamaya devam ettik. Ama sonrası kolay olmadı. Korner sonrası 2 gol yedik. Hatalarımızdan elbette ders çıkarmamız gerekiyor. Sonuç bizim adımıza 'en iyi sonuç oldu' diyemem. Evimizde oynayacağımız karşılaşma olacak ve biz geri dönmeye çalışacağız. Kazanacağımız bir sonuç almaya çalışacağız.

"BU MAÇIN FAVORİSİ PANATHINAKOS'TU"

Reis, maçın favorisinin Panathinaikos olduğuna işaret ederek, şu şekilde konuştu: