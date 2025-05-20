UEFA Avrupa Ligi'nde 1 milyar 469 milyon euroluk final

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İngiliz ekipleri Tottenham ile Manchester United'ın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 1 milyar 469 milyon euro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Tottenham'ın kadro değeri 776 milyon 100 bin, Manchester United'ın ise 693 milyon 250 bin euro.

EN DEĞERLİ İSİM KULUSEVSKI

İsveçli orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski, 60 milyon euroyla Tottenham'ın en pahalı oyuncusu olurken, 55 milyon euroluk değerleriyle Leny Yoro, Kobbie Mainoo ve Bruno Fernandes, Manchester United'ın en yüksek bedelli oyuncuları olarak öne çıkıyor.