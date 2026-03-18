UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli olacak
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 turunda bugün ve yarın 8 karşılaşma oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI

Bugün:

18.30 Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan): (0-2)

Yarın:

20.45 Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika): (0-1)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya): (1-1)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere): (1-0)

23.00 Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): (0-1)

23.00 Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya): (2-1)

23.00 Roma (İtalya) - Bologna (İtalya): (1-1)

23.00 Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa): (1-0)

