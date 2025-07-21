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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belirlendi

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 14:00
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belirlendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Beşiktaş'ın 2. eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel takımlar belirlendi.

RAKİP RANGERS YA DA PANATHINAKOS

Siyah-beyazlılar, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

Eshspor Haberleri