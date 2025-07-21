UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belirlendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.
Beşiktaş'ın 2. eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel takımlar belirlendi.
RAKİP RANGERS YA DA PANATHINAKOS
Siyah-beyazlılar, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.