Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu, 11 rövanş maçıyla sona erdi.
Norveç ekibi Brann'ın ardından rakiplerini eleyen Midtjylland, Malmö, Panathinaikos, Ludogorets, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Young Boys, Genk, Utrecht, FCSB ve Braga lig etabına yükseldi.
SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK
Samsunspor, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında ağırladığı Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Avrupa Ligi'nden elenen Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasına kaldı.
ALINAN SONUÇLAR
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Midtjylland (Danimarka): 0-2 (0-4)
Sigma Olomouc (Çekya) - Malmö (İsveç): 0-2 (0-3)
Samsunspor - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0 (1-2)
Ludogorets (Bulgaristan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 4-1 (Uzatmalarda) (1-2)
PAOK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan): 5-0 (0-1)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-0 (1-3)
Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-2 (1-0)
Genk (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): 1-2 (5-1)
Utrecht (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): 0-0 (2-0)
FCSB (Romanya) - Aberdeen (İskoçya): 3-0 (2-2)
Braga (Portekiz) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-1 (4-0)