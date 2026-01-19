Beşiktaş - Kayserispor: Muhtemel 11'ler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Emirhan, Demir Ege, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cengiz, Rashica, Cerny, Tammy Abraham.

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Ligin ilk devresinde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sında yenilen Kayserispor ise haftaya 15 puan ve averajla 16. basamakta girdi.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Wilfred Ndidi ile Tiago Djalo forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nı üçüncü tamamlayan Nijerya için ter döken Ndidi, karşılaşmada formasından uzak kalacak. Portekizli futbolcu Djalo da sarı kart cezasından dolayı maçta görev yapamayacak.

Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın da müsabaka kadrosunda yer alması beklenmiyor.