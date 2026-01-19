Afrika Uluslar Kupası'nda olaylı final: Sahadan çekildiler

- Afrika Uluslar Kupası finalinde verilen penaltı kararı sonrası Senegalli oyuncular sahayı terk etti.
- Senegal takımı, kaptan Sadio Mane'nin ikna çabaları sonrası sahaya döndü ve penaltı kaçınca maç uzatmalara gitti.
- Uzatmalarda Pape Gueye'nin golüyle Senegal, Fas'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu.
35. Afrika Uluslar Kupası finalinde neler oldu neler...
Fas ve Senegal arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası finalinde çok ilginç olaylar yaşandı.
Rabat'taki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan final maçında ilk yarı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
ÖNCE SENEGAL'İN GOLÜ İPTAL OLDU
0-0 giden mücadelenin 90+2. dakikasında golü bulan Senegal'in sevinci kısa sürdü. Hakem, faul gerekçesiyle golü iptal etti.
90+5'ye ise Senegalli sol bek Malick Diouf'un Faslı sağ kanat Brahim Diaz'ı düşürmesi sonrası VAR incelemesinin ardından Fas, penaltı kazandı.
FAS PENALTI KAZANDI
Bu kararın ardından Senegal takımı tepki olarak sahadan çekildi.
Senegal kaptanı Sadio Mane, Teknik Direktör Pape Thiaw'ı takımı sahadan çekmemesi için ikna etmeye ve takım arkadaşlarını sahaya çıkarmaya çalıştı.
SENEGAL'İN HOCASI TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ
İkna çabalarının ardından 15 dakika sonra Senegal sahaya döndü.
Senegal takımının sahaya çıkmasının ardından Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti.
PENALTI KAÇTI: OYUNCULAR GERİ DÖNÜP KUPAYI ALDI
Senegalli futbolcular ve teknik heyet, 90+3'te iptal edilen gollerinde de Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'ya büyük tepki gösterdi.
Senegal, uzatmalarda 94. dakikada Pape Gueye'nin attığı golle Fas'ı 1-0 yenerek 35. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.