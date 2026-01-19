Eski hakemler, Alanyaspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Alanyaspor'un ilk dakikalarda golü bulduğu ve ilk yarıyı 2-1 üstünlükle noktaladığı maçın ikinci yarısında Fenerbahçe, 2 gol kaydetti ve sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Ogundu'nun yerde kaldığı pozisyon, Semedo'nun yerde kaldığı pozisyon, Domenico Tedesco'ya verilen sarı kart ve son dakikalarda Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon gibi birçok pozisyon tartışma konusu oldu.

ESKİ HAKEMLER TARTIŞILAN KARARLARA NE DEDİ?

Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalarken yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yaptı.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Gürcan Hasova görev aldı. Derbinin VAR hakemliğini Alper Çetin yaptı.

Tarışmalı pozisyonları beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

İşte yapılan değerlendirmeler...

OGUNDU'NUN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI

Bülent Yıldırım: Sebep sonuç ilişkisi göremiyorum. Hakem ekibinin kararını destekliyorum.

Deniz Çoban: Hakem ekibiyle aynı fikirdeyim.

Bahattin Duran: Sizlerle ve hakem ekibiyle aynı fikirdeyim. Oosterwolde'nin teması var ancak üç adım sonra düşüyor. Devam kararı doğru. Faul olsaydı kırmızı kart derdim.

SEMEDO'NUN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Deniz Çoban: İtme olsa tartışmasız penaltı ancak oyuncu olayın farkında ve futbol temasının dışına çıkmıyor. Hakemin kararı doğru

Bülent Yıldırım: Etkili temas yok. Futbol içinde yan yana bir temas var. Hakemle aynı düşüncedeyim.

Bahattin Duran: Sınırlarda gezmiş bir hamle, Semedo'ya temas var ama Semedo kendini kolay bırakmış. Penaltı için yeterli değil. Hakemin kararı doğru.

TALISCA'NIN YERDE KALDIĞI, TEDESCO'NUN SARI GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Deniz Çoban: Maçtaki kritik hatalardan biri. Açık bir faul atlandı. Buna sinirlenen Tedesco'ya ise doğru bir sarı kart gösterdi. Normalde direkt kırmızı kartlık. Teknik kulübedekiler ölçülü davranmak zorundadır. Ceketini fırlattıktan sonra çok rahat kırmızı kart verebilirdi. Mehmet Türkmen denizi geçti, derede boğuldu.

Bülent Yıldırım: Çok net bir faul. Tedesco'da ise her türlü ısrar var. Kendisini ihraç etmeyen hakem ekibi sınıfta kaldı.

Bahattin Duran: Tedesco ikinci sarı karttan ihraç edilmesiydi. Bunun savunması yok. İkinci sarının çıkmaması kabul edilemez.

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Top oyuna girmeden önce Duran iki hamlede bulunuyor, hakem kornere izin vermeden önce Duran'a sarı kart göstermeliydi. Bunu atladınız, o zaman top oyundayken VAR çağıracak ve hakeme bunu gösterecek. Penaltı ve sarı kart verilmeliydi.

Deniz Çoban: Jhon Duran'ın yaptığı hamleler bir yaptırım gerektiriyor mu diye bakmak lazım. Bu kargaşada böyle bir ikili mücadelede hakemin kararını pek eleştiremiyorum.

Bahattin Duran: Jhon Duran'ın hareketi köşe vuruşundan önce, teknik ceza yok. Sonrasında ise penaltı olduğunu düşünüyorum.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)