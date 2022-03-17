UEFA sıralamasında ilk 15'e girme şansımız kalmadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesi ile birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 15'te kalma şansı da sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, evinde Barcelona'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesi ile birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 15'te kalma şansı da sona erdi.

Türkiye'in Avrupa'da mücadele edecek takım sayısı da düştü.

ŞAMPİYON DEVLER LİGİ'NE DİREKT GİDEMEYECEK

Sezonu ilk 15 içinde bitirme şansımız kalmadı ve önümüzdeki sezon (2022/23) Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne değil Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyonumuz da direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.

AVRUPA'YA GİDEN TAKIMLAR 4'E DÜŞTÜ

Ayrıca Avrupa'ya gidecek takım sayımız 5'ten 4'e düşecek. Türk kulüpleri, Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesine de imza atmış oldu. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamamıştı. Bu sezonu ise en iyi ihtimalle 19. sırada bitirmemiz kesinleşti.