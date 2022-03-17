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    UEFA sıralamasında ilk 15'e girme şansımız kalmadı

    UEFA sıralamasında ilk 15'e girme şansımız kalmadı

    UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesi ile birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 15'te kalma şansı da sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 23:16
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 23:35
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    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, evinde Barcelona'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

    Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesi ile birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 15'te kalma şansı da sona erdi.

    Türkiye'in Avrupa'da mücadele edecek takım sayısı da düştü.

    UEFA sıralamasında ilk 15 e girme şansımız kalmadı #1

    ŞAMPİYON DEVLER LİGİ'NE DİREKT GİDEMEYECEK

    Sezonu ilk 15 içinde bitirme şansımız kalmadı ve önümüzdeki sezon (2022/23) Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne değil Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyonumuz da direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.

    UEFA sıralamasında ilk 15 e girme şansımız kalmadı #2

    AVRUPA'YA GİDEN TAKIMLAR 4'E DÜŞTÜ

    Ayrıca Avrupa'ya gidecek takım sayımız 5'ten 4'e düşecek. Türk kulüpleri, Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesine de imza atmış oldu. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamamıştı. Bu sezonu ise en iyi ihtimalle 19. sırada bitirmemiz kesinleşti.

    • Şampiyon: Şampiyonlar Ligi ön elemesi
    • Lig İkincisi: UEFA Avrupa Konferans Ligi
    • Lig Üçüncüsü: UEFA Avrupa Konferans Ligi
    • Lig Dördüncüsü: UEFA Avrupa Konferans Ligi

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