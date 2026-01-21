Unai Emery: Fenerbahçe çok iyi takım

Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45’te Fenerbahçe’ye konuk olacak.

Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Fenerbahçe’nin çok iyi bir takım olduğunu belirten Unia Emery, "Emiliano Martinez, Boubacar Camara, Jhon Mcginn, Allyson, Ross Barkley gelemedi. Tabii zor bir maç olacak. Fenerbahçe çok iyi takım. Çok tecrübeli, iyi ve kaliteli oyuncuları var. Burada fantastik bir atmosfer olduğunu biliyoruz. Bu maçı oynamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TANINAN BİR TAKIM"

Daha önce Spartak Moskova’dayken Fenerbahçe ile karşılaştığının hatırlatılması üzerine Emery, "Çok zor bir maçtı. 1-1 berabere kalmıştık, evimizde 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmıştık. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde ve Avrupa Ligi’nde tanınan bir takım. Avrupa Ligi’nde sonuna kadar gidebilecek bir takım. Şu an 11 puanları var. Bizim biraz daha avantajımız var. Biz kazanırsak ilk 8’e girebiliriz ama onlar da kazandığı takdirde bunu kovalayacak" sözlerini sarf etti.

"FENERBAHÇE BÖYLE OYUNCULARI ALABİLİYOR DOLAYISIYLA İYİ BİR TAKIM"

Daha önce Aston Villa forması giyen şu an ise Fenerbahçe’de oynayan Jhon Duran ve Marco Asensio’nun sorulması üzerine Unai Emery, "İkisi de çok iyi oyuncu. Asensio oldukça tecrübeli ve kariyeri iyi bir oyuncu. Bizdeyken büyük bir performans gösterdi. Fenerbahçe böyle oyuncuları alabiliyor dolayısıyla iyi bir takım. Duran da biz Arabistan’a sattıktan sonra buraya geldi. Çok tecrübeli oyuncuları var. Yarın rakibe saygı duyuyoruz ama ikisini de durdurmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.