Universitatea Craiova'ya yenilen Başakşehir, Avrupa'dan elendi

UEFA Konferans Ligi’nin play-off turunda rövanş maçlarının heyecanı yaşandı.
Mirel Radoi’nin çalıştırdığı Rumen takımı Universitatea Craiova ile Çağdaş Atan yönetimindeki temsilcimiz Başakşehir, Alman hakem Daniel Schlager’in düdük çaldığı müsabakada Complex Sportiv Craiova’da karşı karşıya geldi.
2-1 yenildiği maçın rövanşında Başakşehir, deplasmanda Rumen ekibi Universitatea Craiova'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.
BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ
Mücadelede Başakşehir, 7. dakikada Selke ile 1-0 öne geçti.
MAÇA DENGE GELDİ
Universitatea Craiova'da daha önce ülkemizde Galatasaray ve Konyaspor formaları giyen Alexandru Cicaldau, 9. dakikada skora dengeyi getirdi.
RUMEN EKİBİ ÖNE GEÇTİ
27. dakikada Ştefan Baiaram, Universitatea Craiova'yı 2-1 öne geçirdi.
İlk 45 dakika 2-1, Universitatea Craiova üstünlüğüyle sona erdi.
BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI
Başakşehir'de Operi, 81. dakikada hakeme itirazdan arka arkaya gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
FARK 2'YE ÇIKTI
Aynı dakikada Universitatea Craiova, Nsiba'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi.
BAŞAKŞEHİR ELENDİ
Mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşmayı Universitatea Craiova 3-1 kazandı.
Başakşehir, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Rumen ekibine 3-1 mağlup olarak toplamda 5-2'lik skorla Avrupa serüvenini noktaladı.