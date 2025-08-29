Veysel Bilen, UEFA Konferans Lig'indeki rakipleri yorumladı

Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, UEFA Konferans Ligi'ndeki rakiplerini değerlendirerek bu gruptan çık rahatlıkla çıkacaklarını düşündüğünü söyledi.

Kırmızı-beyazlı takım, Monako'daki kura çekiminde Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta), Breidablik (İzlanda) ile eşleşti.

"HEDEFİMİZ AVRUPA LİGİ'NDE SAMSUNSPOR'U TEMSİL ETMEKTİ"

Kura çekimini değerlendiren Veysel Bilen, AA muhabirine, olabilecek en iyi kuralardan birini çektiklerini kaydetti.

Konferans Ligi'ndeki takımların Samsunspor'un dişine göre rakipler olduğuna işaret eden Bilen, şunları dedi:

Gruptaki rakiplerimize baktığımız zaman bizim çok daha rahat karşılaşmalar yapıp puan veya puanları alacağımız gözüküyor. Bu anlamda bizim hedefimiz Avrupa Ligi'nde Samsunspor'u temsil etmekti. Ama Panathinaikos karşısında her iki maçta da ezilmeden mücadele eden, muhteşem bir taraftar kitlesini alan bir Samsunspor'u izlettik, bunun için mutluyuz.

"ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN"

Bilen, Konferans Ligi'nde Samsunspor'un yeni bir serüvene başlayacağına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: