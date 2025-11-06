Abone ol: Google News

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 21:48
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele edecek.

Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.

HEDEF GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı.

Ligde de çıkışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Memic, Cerv, Valenta, Souare, Ladra, Adu, Durosinmi

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski, En-Nesyri

