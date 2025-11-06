Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak.
- Maç, Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
- Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele edecek.
Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.
Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Mücadelede Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.
HEDEF GALİBİYET
UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı.
Ligde de çıkışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.
İLK 11'LER
Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Memic, Cerv, Valenta, Souare, Ladra, Adu, Durosinmi
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski, En-Nesyri