Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ve Mali son 16 turuna kaldı

35. Afrika Uluslar Kupası A Grubu üçüncü ve son maçında turnuvanın ev sahibi Fas ile Zambiya karşılaştı.

9. dakikada Ayoub El Kaabi ile öne geçen Fas, 27. dakikada Brahim Diaz ile farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fas, 50. dakikada Ayoub El Kaabi ile bir gol daha bularak maçı 3-0 kazandı.

FAS VE MALİ SON 16'DA

Komorlar ile Mali, günün diğer maçında 0-0 berabere kaldı.

Mali'de Amadou Haidara, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Oynanan üçüncü maçların ardından A Grubu'nu 7 puanla lider bitiren Fas ve 3 puanla ikinci sırayı alan Mali, son 16 turuna kaldı.

2 puanla Komorlar üçüncü, aynı puana sahip Zambiya ise son sırada yer aldı.