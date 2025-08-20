Wilfred Ndidi: Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 21 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak.

Müsabakada Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.

Maç öncesinde Beşiktaş'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE YÜZ HAZIR OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"

Ndidi, sözlerine şöyle başladı:

Hazırız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Hafta içinde çalıştık ve iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim. Adaptasyonum da iyi geçiyor. Beşiktaş gibi üst seviye bir takıma geldim ve burada her zaman fiziksel olarak hazır olmam gerektiğinin bilincindeyim.

"TAKIMA İYİ BİR KATKI VERECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ndidi ayrıca, şu sözleri sarf etti: