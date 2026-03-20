Yunus Emre Çift: Başımız dik bir şekilde veda ediyoruz

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda İspanyol ekibi Rayo Vallecano’yu 1-0 yenen Samsunspor’da maç sonu açıklamalarda bulunan Yunus Emre Çift, "İlk maçı 3-1 kaybetmiştik. İspanya’ya sonuna kadar inanarak gelmiştik. Hocamız bize yapmamız gerekenleri çok iyi çalıştırdı. Planımız da işledi. Gönül isterdi ki bu turu geçelim ama buradan başımız dik bir şekilde ayrılıyoruz. Samsun’un bir evladı olarak takımımla gurur duyuyorum. Elimizden geleni yaptık. Turu geçip, Türkiye’yi temsil etmeye devam etmek isterdik ama buraya kadarmış." dedi.

"GURUR VERİCİ BİR SÜREÇ"

Avrupa kupalarına katılımın bir alışkanlık haline gelmesi gerektiğine de vurgu yapan Çift, "Bizim için Avrupa’da mücadele etmek gurur verici bir süreç. Uzun yıllar sonra tekrar Avrupa’da yer aldık. Samsun halkını ve Türkiye’yi iyi bir şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü Avrupa’da tecrübeli bir takım değiliz. Buna rağmen tüm turnuva boyunca iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Umarım, bu durum Samsunspor’da bir alışkanlık haline gelir. Bunun için de takım olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.