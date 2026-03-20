Semih Güler'den anlamlı mesaj

Süper Lig’in 27. haftasında Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup eden Kayserispor, ligde bu sezonki 4. galibiyetini elde ederek, puanını 23'e yükseltti.

Kayserisporlu Semih Güler, kızı Defne ile verdiği röportajda, 21 Mart Down Sendromlular Günü ile ilgili konuştu.

"KIZIMIN GELDİĞİ MAÇLARI KAZANDIK"

Karagümrük galibiyeti sonrasında açıklama yapan Semih Güler, minik kızı Defne’nin kendilerine uğurlu geldiğini ifade ederek "Kızım iki maçımıza geldi. Antalyaspor maçından sonra Karagümrük maçını da kazandık." dedi.

"ONLAR BİZDEN DAHA GÜZEL İNSANLAR"

Kucağında down sendromlu kızı Defne ile birlikte açıklama yapan Semih, "21 Mart Down sendromlular günü. Tüm down sendromlu çocuklar erken eğitime başlasın. Belki artı 1 kromozomları var ama onlar bizden daha güzel insanlar." diye konuştu.