Kenan Yıldız: Futbolda kaybetmek de var A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızlarından Kenan Yıldız, Polonya ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesinde oynadığı son hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kenan Yıldız, "Kolay bir maç değildi. Rakibimiz de fena bir rakip değildi. Kazanmak istiyorduk ama biliyorsunuz futbolda kaybetmek de var" dedi.

"Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız"

Kenan Yıldız ayrıca, "Biz bir takımız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.