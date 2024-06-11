Mert Günok: Galip gelebilirdik ama olmadı A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Polonya ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesinde oynadığı son hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 yenildi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mert Günok, "İtalya maçında ve bugünkü maçta hocamız bazı denemeler yaptı. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bazı sakat oyuncularımız var. Mevkilerinde oynamayan oyuncular oldu bugün. Tabii ki kazanarak gitmek isterdik hazırlık maçlarında ama bu maçları kendimizi görmek için oynuyoruz. Denk takımlarla oynadık hazırlık maçlarında. Biz de galip gelebilirdik ama olmadı" dedi.

"Genel anlamda biraz daha eksik başladık"

Mert Günok, "Kamp da biraz şanssız başladı. Genel anlamda biraz daha eksik başladık diyebiliriz ama bunlar bahane değil. Şampiyona için az bir vaktimiz kaldı. Daha farklı olacağına inanıyorum bu kez. İnşallah galibiyetle başlarız" ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.