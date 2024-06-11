Vincenzo Montella: Hakemler hazırlık maçı diye hata yapmamalı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Polonya ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesinde oynadığı son hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Polonya'nın evinde rakipten 2 kat fazla şut attık. Hakemler hazırlık maçı diye hata yapmaya devam ederse zarar vermiş olur. Rakip gol öncesi tacı 15 metre ileriden kullandı. O olmasa 2. golü atamayacaklardı ama bu ilk defa olmadı. Bunları geliştirmeleri gerekiyor. İyi ki de hazırlık maçında oldu. Turnuvada böyle şeylerin olmamasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"İkinci golü yemeyi hak etmedik"

Montella, "Bugün riske girmek istemediğimiz defansif oyuncularımız vardı. Ofansif anlamda zenginliğimiz vardı. Süper Lig'deki en iyilerimiz vardı. İrfan Can, Kerem, Semih ve Hakan'ın golleri var. Bunları saymakla bitmez, en iyilerimiz sahadaydı ama hücumda daha net olmalıydık. Bulduklarımızı atmalıydık. Defansif anlamda endişem yok çünkü hepsi geri gelecek. Böyle bir maçtan sonra endişeye kapılmamalıyız. Pozisyon anlamında sıkıntı yaşamıyoruz, endişelenecek bir durum yok. Bence bugün 2. yarı mağlubiyeti hak etmedik. İkinci golü yemeyi hak etmedik" ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.