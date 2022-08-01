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    18 yaş altı basketbolcular Almanya'yı yendi

    FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu üçüncü ve son maçında Türkiye, Almanya'yı 68-64 yendi.
    • 01.08.2022 - 23:19
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    18 yaş altı basketbolcular Almanya'yı yendi

    İlk periyodu 21-14 Almanya üstünlüğünde geçilen maçın devresine 39-39 eşitlikle girildi.

    Üçüncü periyodu 8 sayı farkla 59-51 önde tamamlayan Almanya karşısında son çeyrekte toparlanan ay-yıldızlı ekip, müsabakadan 68-64 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda 3 Ağustos Çarşamba günü Büyük Britanya ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

    18 yaş altı basketbolcular Almanya yı yendi #1

    Türkiye: 68 - Almanya: 64

    Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

    Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Ivor Matejek (Çekya), Alessandro Perciavalle (İtalya)

    Türkiye: Tan Yıldızoğlu 10, Eray Büyükcangaz 5, Kerem Konan 21, Berke Büyüktuncel 11, Samet Yiğitoğlu 6, Arda Sivas 3, Karahan Efeoğlu 2, Özgür Cengiz, Hamza Mestoğlu 10, Efe Demirel

    18 yaş altı basketbolcular Almanya yı yendi #2

    Almanya: Machowski 6, Onyejiaka  15, Brockhoff 16, Ndi, Grunloh 4 ,   Hartmann 3 , Nonfon 2 , Liedtke , Wulff 10 , Schulte 8 ,  Rapieque

    1. Periyot: 14-21

    Devre: 39-39

    3. Periyot: 51-59

    5 faulle çıkanlar: 39.08 Wulff, 39.16 Brockhoff (Almanya)

    18 yaş altı basketbolcular Almanya yı yendi #3

    Son 16 turu eşleşmeleri

    AA'nın haberine göre; İzmir'in ev sahipliğindeki 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup karşılaşmaları tamamlanırken, son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

    Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, gruplarda son müsabakalar yapıldı.

    Toplam 4 grupta 16 takımın yer aldığı organizasyonda son 16 turunda A ile B Grubu, C ile de D Grubu'ndaki takımlar çapraz eşleşti.

    Galip gelenlerin çeyrek finale yükseleceği, mağlupların ise klasman maçlarına çıkacağı turnuva, 3 Ağustos Çarşamba günü son 16 turu karşılaşmalarıyla devam edecek.

    B Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda A Grubu üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle 3 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

    Son 16 turu eşleşmeleri ve grup müsabakalarında bugün alınan sonuçlar şöyle:

    Türkiye-Büyük Britanya

    Fransa-Almanya

    Slovenya-Hırvatistan

    Litvanya-Çekya

    İsrail-Polonya

    Sırbistan-Karadağ

    İspanya-Kuzey Makedonya

    İtalya-Yunanistan

    Sonuçlar

    A Grubu:

    Kuzey Makedonya-Büyük Britanya: 69-71

    Fransa-İsrail: 82-66

    B Grubu:

    İspanya-Polonya: 70-49

    Türkiye-Almanya: 68-64

    C Grubu:

    Yunanistan-Slovenya: 61-73

    Sırbistan-Çekya: 82-65

    D Grubu:

    İtalya-Karadağ: 76-41

    Litvanya-Hırvatistan: 83-54


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