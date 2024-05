Abdullah Avcı: Önceliğim transfer yerine sağlık ekibi

ensonhaber.com

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen 'Spor Hayatına Bakış' sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in de katıldığı sempozyum öncesi Avcı çiçeklerle karşılandı.

Trabzon şehrinin en önemli iki markası Trabzonspor ve Karadeniz Teknik Üniversitesi olduğunu söyleyen Avcı, "İkisiyle beraber olmak benim için çok güzel bir duygu" dedi.

"Öncelik sağlık ekibi"

Avcı, günümüz futbolunun sağlıkla doğrudan örtüştüğünün altını çizerek, futbol kulüplerinde sağlık departmanının çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.

Avcı şöyle konuştu:

"Kendimi burada iyi hissediyorum"

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin Avrupa'nın en güzel tesislerinden olduğunu ve bunu birçok kişinin de söylediğini vurgulayan Abdullah Avcı, "Burada İstanbul trafiği yok. Sabah uyandığımda 10 dakikada tesislere gidiyorum. Tesisimiz bence Avrupa'nın en güzel tesisi. Doğasıyla ve deniziyle ön plana çıkıyor. Kendimi burada çok iyi hissediyorum." dedi.

Avcı, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

Her şey çok hızlı değişiyor. Kendinize yatırım yapmaktan geri kalmayın. Kendinize yatırım yapıyorsanız hayat size her zaman fırsatlar verecektir. Eğitiminizi ve hayatınızı her zaman planlamalısınız. Plansız hareket ederseniz her şeyinizi kaybedebilirsiniz. O yüzden gününü, haftanı, ayını ve senelerinizi planlamalısınız.