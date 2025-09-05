A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final için sahaya çıkıyor

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında yarın İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Arena Riga'daki karşılaşma, saat 12.00'de başlayacak.

MİLLİLER, GRUBU LİDER BİTİRDİ

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

İSVEÇ, 4. OLDU

İsveç ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda yer aldı. Sadece bir galibiyet alabilen İsveç, grubu 4. basamakta bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı.

MUHTEMEL RAKİPLER

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Son 16 turunda yarın saat 15.15'te Almanya-Portekiz, saat 18.30'da Litvanya-Letonya ve saat 21.45'te Sırbistan-Finlandiya karşılaşmaları da oynanacak.