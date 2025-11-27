A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek'i rahat geçti

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek'i 93-71 yendi.
- Maçta özellikle Tarık Biberovic, Şehmus Hazer ve Sertaç Şanlı öne çıktı.
- Türkiye, maçı çift haneli farkla kazanarak elemelere iyi bir başlangıç yaptı.
2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda heyecan başladı.
Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk grup maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 93-71'lik skorla milliler oldu.
MİLLİLER, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikasını A Milli Takım, 6-5 önde geçti.
Tarık Biberovic, Ömer Faruk Yurtseven ve Şehmus Hazer ile skor üreten milliler, 7. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 20-11. Kalan bölümde farkı koruyan milliler, ilk periyodu 29-20 önde bitirdi.
AY-YILDIZLILAR, SOYUNMA ODASINA ÜSTÜN GİTTİ
Ay-yıldızlılar, ikinci çeyrekte Onuralp Bitim'in 12. dakikada turnikeden bulduğu basketle farkı çift hanelere çıkardı: 31-20.
Altı oyuncusundan aldığı skor katkısıyla toparlanan Bosna Hersek, ikinci periyodun bitimine 29 saniye kala farkı 1 sayıya indirdi: 46-45.
Milli takım, soyunma odasına 46-45 önde gitti.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILDI
Milli takım, üçüncü çeyrekte Sertaç Şanlı ve Tarık Biberovic'in kazandırdığı basketlerle hücumda etkili oldu.
Ay-yıldızlılar, sonrasında Sertaç Şanlı'nın 29. dakikada serbest atıştan bulduğu basketle farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 67-57.
Milli takım, son çeyreğe 67-58 önde girdi.
MİLLİLER, 22 SAYI FARKLA KAZANDI
Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Türkiye; Tarık Biberovic, Kenan Sipahi ve Şehmus Hazer'in üç sayılık basketleriyle farkı açtı.
Ay-yıldızlılar, sonrasında maçın bitmesine 23 saniye kala Yiğit Arslan'ın dış atıştan bulduğu basketle aradaki farkı 22'ye çıkardı: 93-71.
Milli takım, mücadeleden de 93-71 galip ayrıldı.
MAÇIN EN SKORERİ BIBEROVIC
Milli basketbolcu Tarık Biberovic, kaydettiği 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Ay-yıldızlılarda Şehmus Hazer 18, Sertaç Şanlı 14 ve Kenan Sipahi de 12 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.
ONURALP SAKATLANDI
Milli basketbolcu Onuralp Bitim, dördüncü periyodun başında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.
Onuralp, karşılaşmanın 31. dakikasında Xavier Castaneda ile pota altında girdiği ikili mücadelede atış yaptığı esnada yerde kaldı.
Sağ ayak bileğinden sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu, sağlık görevlilerinin saha içinde yaptığı ilk müdahalenin ardından sekerek soyunma odasına gitti.
Maçta 13 dakika 59 saniye sahada kalan Onuralp Bitim, 5 sayı üretti.
İKİNCİ MAÇTA RAKİP İSVİÇRE
Milli takım, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci maçına 30 Kasım Pazar günü İsviçre karşısında çıkacak.
İsviçre'nin Fribourg kentinde yer alan Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Lorenzo Baldini (İtalya), Ritvars Helmsteins (Letonya)
Türkiye: Kenan Sipahi 12, Onuralp Bitim 5, Tarık Biberovic 20, Yiğitcan Saybir 6, Ömer Faruk Yurtseven 5, Şehmus Hazer 18, Sertaç Şanlı 14, Ercan Osmani 7, Berk Uğurlu 3, Furkan Korkmaz, Yiğit Arslan 3, Erkan Yılmaz
Bosna Hersek: Castaneda 11, Hrelja, Vrabac 9, Alibegovic 18, Sulejmanovic 12, Maric 6, Ilic 1, Arslanagic 3, Penava 11, Simanic
1. Periyot: 29-20
Devre: 46-45
3. Periyot: 67-58