Carlo Ancelotti'nin karnavaldaki görüntüleri gündem oldu

66 yaşındaki Real Madrid eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, Rio de Janeiro Karnavalı’ndaki fotoğraflarla gündeme geldi. Ancelotti'nin 3 kadınla sarmaş dolaş dans ettiği ve öpüştüğü anlar kameralara yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 16.02.2026 09:39
Dünya devi Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, bir süre önce Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmişti.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ülkeye çabuk uyum sağladı..

BREZİLYA'YA ÇABUK UYUM SAĞLADI

66 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Rio de Janeiro'daki Karnaval festivalinde ortaya çıkan görüntüleriyle ses getirdi.

66 yaşındaki İtalyan teknik adamın festivalde eğlenceli anlar yaşadığı görüldü.

KARNAVALDA 3 KADINLA GÖRÜLDÜ

Rio Karnavalı'na katılan Ancelotti'nin, festival alanında 3 kadınla sarmaş dolaş dans ettiği ve öpüştüğü anlar kameralara yansıdı.

Renkli atmosferin içinde oldukça keyifli görünen deneyimli çalıştırıcının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

