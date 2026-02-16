Carlo Ancelotti'nin karnavaldaki görüntüleri gündem oldu

- Carlo Ancelotti, Rio de Janeiro Karnavalı'nda eğlenceli vakit geçirirken görüntülendi.
- Eski Real Madrid, yeni Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Ancelotti, 3 kadınla dans ederken ve öpüşürken kameralara yansıdı.
- Bu görüntüler hızla sosyal medyada yayıldı ve gündem oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Dünya devi Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, bir süre önce Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmişti.
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ülkeye çabuk uyum sağladı..
BREZİLYA'YA ÇABUK UYUM SAĞLADI
66 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Rio de Janeiro'daki Karnaval festivalinde ortaya çıkan görüntüleriyle ses getirdi.
66 yaşındaki İtalyan teknik adamın festivalde eğlenceli anlar yaşadığı görüldü.
KARNAVALDA 3 KADINLA GÖRÜLDÜ
Rio Karnavalı'na katılan Ancelotti'nin, festival alanında 3 kadınla sarmaş dolaş dans ettiği ve öpüştüğü anlar kameralara yansıdı.
Renkli atmosferin içinde oldukça keyifli görünen deneyimli çalıştırıcının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.