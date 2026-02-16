NBA All-Star'da tarihi gece: Alperen Şengün sahne aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NBA All-Star 2026’nın kazananı USA Stars oldu.

Los Angeles Clippers’ın evi Intuit Dome’da düzenlenen organizasyonun finalinde USA Stripes’ı 47-21 mağlup eden USA Stars, yeni formatla oynanan turnuvayı zirvede tamamladı.

Milli oyuncu, turnuvanın ilk maçında yalnızca 3 dakika parkede kalmasına rağmen 4 ribaund ve 2 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.

KISA KISA SÜRELER ALDI

Özellikle ribaundlardaki enerjisi ve topu hızlı şekilde oyuna sokma becerisiyle kısa süre içinde oyuna etki etti.

Üçüncü maçta ise 6 dakika süre alan Alperen, 1 sayı, 1 ribaund ve 2 asist üretti. Hücum organizasyonlarında topu yönlendiren ve pas dağıtan rol üstlenen 22 yaşındaki oyuncu, skor üretiminden çok oyun kurulumuna katkı sağladı.

ENERJİSİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Turnuva boyunca toplam 9 dakika süre bulan Alperen, 5 ribaund ve 4 asistle mücadele etti.

Dünya takımının sınırlı rotasyon ve sakatlıklar nedeniyle daralan kadrosunda süre paylaşımı dengeli dağılırken Şengün, kısa dakikalarda verimli bir performans ortaya koydu.

Henüz kariyerinin başındaki All-Star deneyiminde büyük sahnenin atmosferini yine yaşayan milli oyuncu, turnuvayı istatistik kağıdına yansıyan enerji katkısıyla tamamladı.

Maçın ardından Alperen Şengün, Houston Rockets'ın resmi X hesabı üzerinden taraftarlara özel bir mesaj paylaştı. Milli oyuncu, "Selam arkadaşlar, Houston taraftarları, Türkiye'deki taraftarlar ve ailem… Burada beni desteklediğiniz ve maçımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Houston'da görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

ALPEREN ŞENGÜN İLKİ BAŞARDI

Öte yandan Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, organizasyona damga vuran isimlerden biri oldu.

23 yaşındaki milli basketbolcu, üst üste ikinci kez All-Star maçında görev alarak bunu başaran ilk Türk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Alperen, 2007’de All-Star seçilen Mehmet Okur’un ardından bu onura ulaşan ikinci Türk basketbolcu olmuştu.

Bu yılki katılımıyla birlikte adını Türk basketbol tarihinde ayrı bir yere yazdırdı.