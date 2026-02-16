Galatasaray, Juventus'u geçerse 11 milyon euro daha kazanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan devi Juventus ile tarihi bir randevuya çıkacak.

Sarı-kırmızılılar için bu eşleşme sadece tur değil, dev bir gelir kapısı anlamını da taşıyor: 2 maç, 1 bilet ve tam 11 milyon euro...

Galatasaray, Devler Ligi'nin lig aşamasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sadece maç sonuçlarından 7 milyon euroluk para ödülünün sahibi oldu.

ŞU ANA KADAR 39 MİLYON EURO KAZANDI

Play-off bileti alarak 1 milyon euroluk ödülü de kasasına koyan sarı-kırmızılılar, diğer gelirlerle birlikte Devler Ligi'nden toplam 39 milyon 958 bin 250 euro kazandı.

Galatasaray, play-off turunda Juventus'u geçip adını son 16'ya yazdırması halinde ise 11 milyon euro daha alacak.

Bu turun geçilmesi durumunda bu sezonki toplam Şampiyonlar Ligi geliri 51 milyon euroya ulaşacak.

'JUVE'Yİ GEÇ, 11 MİLYON EUROYU KAP'

Sarı-kırmızılılar, çeyrek finale kalması durumunda ise 12.5 milyon euro daha kazanmış olacak.

Öte yandan Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Avrupa arenasından toplamda 18.3 milyon euro gelir elde etmişti.

Galatasaray; Avrupa'nın en üst düzey organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 4 milyon 29 bin euro, UEFA Avrupa Ligi performansıyla ise 14 milyon 83 bin euro kazanmıştı.