A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçları için Almanya'ya gitti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines DBB Süper Kupası'nda oynayacağı maçlar için Almanya'ya hareket etti.

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 20:26
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, organizasyon öncesinde katılacağı turnuva için Almanya'ya gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler, Turkish Airlines DBB Süper Kupası'nda oynayacağı müsabakalar dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Almanya'nın Münih kentine hareket etti.

Ay-yıldızlıları, Almanya'da Münih Başkonsolosluğu Konsolosu Murat Kemaloğlu, Ataşe Hazal Can ve Başkonsolosluk Sekreteri Okan Pekdemir karşıladı.

TURNUVA PROGRAMI

A Milli Takım'ın Turkish Airlines DBB Süper Kupası'nda katılacağı turnuvanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Almanya-Türkiye

21.45 Sırbistan-Çekya

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Üçüncülük maçı

21.45 Final

