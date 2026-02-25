Abone ol: Google News

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarını tamamladı

Yayınlama:
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarını tamamladı
Haber Merkezi Haber Merkezi

Yardımcı antrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında 27 Şubat Cuma günü deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre Basketbol Gelişim Merkezi'nde, yardımcı antrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

EUROLEAGUE MAÇLARINDAN SONRA KATILACAKLAR

Başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Şehmus Hazer ve Tarık Biberovic, takımlarının Avrupa Ligi (EuroLeague) maçlarının ardından takıma katılacak.

SIRBİSTAN'A GİDECEKLER

Ay-yıldızlılar, yarın İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Sırbistan'ın Belgrad şehrine gidecek.

MAÇ PROGRAMI

Millilerin FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri şubat ve mart penceresi maç programı şöyle:

27 Şubat Cuma:

21.00 Sırbistan-Türkiye (Aleksandar Nikolic Hall)

2 Mart Pazartesi

21.00 Türkiye-Sırbistan (Basketbol Gelişim Merkezi)

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar