A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç programı belirlendi

İHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2027 Dünya Kupası'nın elemelerinde C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile karşı karşıya gelecek.

Millilerin maç programı da belli oldu. Buna göre, ay-yıldızlılar ilk karşılaşmasında, 27 Kasım Perşembe günü evinde Bosna Hersek ile oynayacak.

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

27 Kasım Perşembe

Türkiye - Bosna Hersek

30 Kasım Pazar

Ön elemelerden gelecek takım - Türkiye

27 Şubat 2026 Cuma

Sırbistan - Türkiye

2 Mart 2026 Pazartesi

Türkiye - Sırbistan

2 Temmuz 2026 Perşembe

Bosna Hersek - Türkiye

5 Temmuz 2026 Pazar

Türkiye - Ön elemelerden gelecek takım