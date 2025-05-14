A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç programı belirlendi

İHA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2027 Dünya Kupası'nın elemelerinde C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile karşı karşıya gelecek.
Millilerin maç programı da belli oldu. Buna göre, ay-yıldızlılar ilk karşılaşmasında, 27 Kasım Perşembe günü evinde Bosna Hersek ile oynayacak.
MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI
27 Kasım Perşembe
Türkiye - Bosna Hersek
30 Kasım Pazar
Ön elemelerden gelecek takım - Türkiye
27 Şubat 2026 Cuma
Sırbistan - Türkiye
2 Mart 2026 Pazartesi
Türkiye - Sırbistan
2 Temmuz 2026 Perşembe
Bosna Hersek - Türkiye
5 Temmuz 2026 Pazar
Türkiye - Ön elemelerden gelecek takım
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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