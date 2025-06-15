A Milli Kadın Basketbol Takımı için uğurlama yemeği yapıldı

AA & Ensonhaber

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı için uğurlama yemeği düzenlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, teknik ekip ve sporcular yemekte, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

TÜRKOĞLU BAŞARILAR DİLEDİ

Başkan Türkoğlu, Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek şampiyona öncesinde millilere başarılar diledi.

PAZARTESİ YUNANİSTAN'A GİDECEKLER

Hazırlıklarına Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam eden ay-yıldızlılar, bugün son antrenmanını yapıp 16 Haziran Pazartesi günü Yunanistan'a hareket edecek.

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

18 Haziran Çarşamba:

17.30 Türkiye-Fransa

19 Haziran Perşembe:

17.30 İsviçre-Türkiye

21 Haziran Cumartesi:

20.30 Yunanistan-Türkiye