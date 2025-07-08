A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi sona erdi

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nı 7. olarak tamamlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda bir veda yaşandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), sözleşmesi sona eren A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile yola devam edilmeyeceğini açıkladı.

TBF resmi sitesinden Memnun için teşekkür mesajı yayınladı.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2022 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda Başantrenörlük görevini yürüten Sayın Ekrem Memnun’un federasyonumuz ile olan sözleşmesi bugün itibarıyla sona ermiştir. Türk basketboluna antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Ekrem Memnun’a bundan sonraki kariyerinde de başarılar diler, değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.