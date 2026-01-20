Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası verildi

Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında evinde Kocaelispor'u 1-0'lık skorla yenen Gaziantep FK'da mücadelenin en çok konuşulan ismi, Teknik Direktör Burak Yılmaz olmuştu.

Yılmaz, Tayyip Talha Sanuç'un direkt kırmızı kart görmesi sonrası çok sinirlenmiş ve maçın hakemi Burak Pakkan'ın üzerine yürüdü.

Yılmaz'ın yardımcıları, araya girerek genç teknik direktörü sakinleştirmeye çalıştı.

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞTÜ

Daha sonra ise Yılmaz cephesinden, yaşananlara ilişkin bir özür açıklaması geldi.

Son olarak ise PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a verilen cezayı açıkladı.

Kurul, kupadaki Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası verdi.

3 MAÇ MEN CEZASI VERİLDİ

Öte yandan Gaziantep FK'da aynı maçta kırmızı kart gören stoper Tayyip Talha Sanuç da 2 maç men cezası aldı.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 36/5-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. sporcusu TAYYİP TALHA SANUÇ'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."