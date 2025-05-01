A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu

AA & Ensonhaber

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, 10 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak şampiyonanın hazırlıklarına başlayacak.

MİLLİLER, A GRUBU'NDA MÜCADELE EDECEK

Milliler, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alıyor.

Grup karşılaşmalarını Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış Ve Dostluk Salonu'nda oynayacak A Milli Takım, organizasyondaki ilk maçını 18 Haziran Çarşamba günü, TSİ 17.30'da Fransa ile oynayacak.

Gruptaki ikinci maçında, 19 Haziran Perşembe günü, TSİ 17.30'da İsviçre ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, son maçında ise 21 Haziran Cumartesi günü, TSİ 20.30'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

20 KİŞİ DAVET EDİLDİ

Ekrem Memnun başantrenörlüğündeki A Milli Takım'ın 20 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Elif Bayram, Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Pelin Derya Bilgiç, Sinem Ataş, Teaira Zyaira McCovan (ÇBK Mersin), Berfin Sertoğlu, Sehernaz Çidal (Emlak Konut), Sevgi Uzun, Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe), Meltem Yıldızhan, Ayşe Cora, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan (Galatasaray), İlayda Güner (Nesibe Aydın), Esra Ural Topuz, Manolya Kurtulmuş, Zeynep Şevval Gül (OGM Ormanspor), Elif İstanbulluoğlu (Louisville Üniversitesi/ABD).